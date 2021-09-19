Масову толоку організували у Шумській громаді до Всесвітнього дня прибирання. Місцеві жителі навели порядок у таборі військового округу УПА “Волинь-Південь”, а також на території пару “Соснина” біля міського озера.

Житель Шумська Іван Боєчко долучається до таких акції регулярно. Чоловік переконаний, що необхідно дбати про власне місто.

“Спочатку потрібно навести лад на своєму подвір’ї, а потім дбати про місто або село, у якому ти живеш. Добре, що такі акції організовуються. Для нас це ще й символічно, оскільки таким чином ми виявляємо повагу до історії свого краю. Разом із працівниками Шумської міської ради організувалися для проведення благоустрою у таборі Військового округу УПА «Волинь-Південь» – музей просто неба, що розташований в селі Антонівці. Також нещодавно провели велику роботу з благоустрою території парку «Соснина» разом із прилеглими берегами міського озера”.

Додамо, Шумська громада долучається до міжнародної акції «Всесвітній день прибирання» щорічно. Місцевих жителів закликають не бути байдужими та навести лад на власних подвір’ях, на прибудинкових територіях, у зелених зонах, а також біля інших закладів.