30 листопада в селі Медведівці Бучацького району від працівників місцевої школи поступило повідомлення про можливу наявність та звуки схожі на летючих мишей в будівлі школи.
На місце події негайно направлено працівників служби порятунку.
Прибувши на місце рятувальники провівши огляд приміщення виявили осередок летючих мишей та за допомогою спеціального спорядження вилучили з території школи.
Маленьких гастролерів домовлено передати в національний природний парк «Дністровський каньйон».
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