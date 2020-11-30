30 листопада в селі Медведівці Бучацького району від працівників місцевої школи поступило повідомлення про можливу наявність та звуки схожі на летючих мишей в будівлі школи.

На місце події негайно направлено працівників служби порятунку.

Прибувши на місце рятувальники провівши огляд приміщення виявили осередок летючих мишей та за допомогою спеціального спорядження вилучили з території школи.

Маленьких гастролерів домовлено передати в національний природний парк «Дністровський каньйон».