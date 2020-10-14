Тема шкільного булінгу не втрачає актуальності. Навчити протидіяти такому явищу в шкільному середовищі – з такою метою завітали правоохоронці до навчального закладу в Почаєві.

Поліцейські відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції спільно з психологом провели для учнів 8 класу правовий урок.

Гості в погонах пояснили на реальних прикладах до чого призводять образи, цькування, застосування насилля та поінформували, куди звертатися за допомогою у випадку шкільного приниження.

Дізналися учні і про відповідальність за принизливі та недопустимі вчинки до однолітків та до кого вона застосовується. Дітям наглосили, що законодавством передбачена відповідальність не тільки за вчинення, але й за приховування випадків булінгу. За малолітніх дітей – кривдників до 14 років та неповнолітніх віком від 14 до 16 років відповідатимуть їх батьки, які спачуватимуть штраф.

Хлопці та дівчата уважно слухали правоохоронців, долучалися до обговорення з психологом, запитували як діяти в тій чи іншій ситуації.

Про важливість таких уроків зазначають вчителі, адже більшість сумних історій знущань неповнолітніх один над одним у школі чи поза нею свідомо приховуються їх жертвами, а кривдники залишаються безкарними. Незважаючи на те, що подібна тематика завжди піднімається у навчальних закладах на виховних заняттях, викладачі впевнені, що саме працівники поліції уміють донести її до підлітків по особливому.

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