Тіло сусіда в приміщенні недіючої школи виявили місцеві жителі села Новосілка. Повідомлення про мертвого чоловіка на лінію “102” надійшло 21 березня о 17:06.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За словами начальника Підгаєцького відділення поліції Юрія Куньки, загиблий – місцевий мешканець, 1972 року народження. Чоловік полюбляє зловживати спиртними напоями. Родичі стверджують, що він вийшов з дому 19 березня та поїхав в центр зайнятості в Підгайці і з того часу пропав. Телефонний виклик йшов, але чоловік на нього не відповідав.

При попередньому огляді тіла, слідів насильницької смерті судово-медичні експерти не виявили. Причини смерті встановить експертиза.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.