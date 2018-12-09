У школі на Тернопільщині серйозно травмувалася дитина

09/12/2018 0
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У школі на Тернопільщині дитина зламала ногу.

Прикрий інцидент стався у школі в сеі Старий Вишнівець, повідомляє Тернопільська липа. Там травмувався хлопчик 2005 року народження, мешканець села Федьківці.

Дитину з діагнозом “закритий перелом середньої третини лівої великогомілкової кістки із зміщенням” шпиталізували у Збаразьку районну лікарню.

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