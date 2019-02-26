У школі і з концертом: сьогодні проходить сесія Тернопільської облради

26/02/2019 0
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Депутати працюють у приміщенні Скориківської школи Підволочиського району, де відбувається виїзне засідання.

Перед початком сесії мистецькі колективи села, школярі привітали депутатів невеличким концертом, побажавши народним обранцям плідної праці.

Cесія затвердила порядок денний, додавши до нього ще ряд важливих питань. Зокрема, щодо внесення змін до перспективного плану формування територій Тернопільської області.

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