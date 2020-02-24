Негода натворила лиха на Тернопільщині. Внаслідок сильного вітру Литвинівська загальноосвітня школа у Підгаєцькому районі залишилася без частини покрівлі.

Як повідомив речник ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін, вітер зірвав 80 листів шиферу. Втім, попри пошкодження даху навчальний процес у цьому закладі продовжується.

«Внаслідок сильних поривів вітру пошкоджено 120 м. кВ. даху, зірвано 80 листів шиферу. На даний момент навчальний процес продовжується. Проводиться ряд заходів, спрямованих на обмеження підтікання будівлі. По даному питанню заплановано засідання місцевої комісії з надзвичайних ситуацій».

Нагадаємо, після сьогоднішньої ночі без електропостачання залишилося 148 населених пунктів в області. До обідньої пори наслідки негоди у більшості районів вдалося ліквідувати.

За прогнозами синоптиків, небезпечні стихійні метеорологічні явища І та ІІ рівня спостерігатимуться в області упродовж доби. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 17 – 22 м/с, вдень можливий сильний вітер 25 – 28 м/с, хуртовина, значні опади ймовірні і нічної пори.

Софія Романська