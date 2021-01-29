Факультатив про християнські та сімейні цінності планують запровадити у школах Тернополя.

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук міський голова Сергій Надал. Втім, це питання ще розглядатимуть на сесії.

Сергій Надал переконаний, що факультатив «Основи сім’ї» допоможе сформувати правильні цінності у дітей.

«Співчуття, любов до ближнього, готовність йому допомогти, сім’я – це основи здорового суспільства. Це ті християнські риси, які не раз об’єдували українців у скрутні часи. Наш обов’язок – формувати правильні цінності у наших дітей. Я вважаю, що факультативні заняття, на яких дітей вчать бути добрішими, потрібні. Вони не несуть в собі негативу та нав’язування певного віросповідання. А навпаки – покликані правильно виховати наших дітей співчутливими, добрими, щирими, справжніми українцями».

Нагадаємо, курс «Основи сім’ї» відправили на антидискримінаційну експертизу у Міністерстві освіти України. Це пов’язано із скаргами окремих батьків.