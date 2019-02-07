У школах Тернополя закрили на карантин дев’ять класів

07/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі більшає хворих на грип і ГРВІ. Дев’ять класів у міських школах припинили навчання. А в трьох хворих підтвердили вірус грипу. За словами лікарів-епідеміологів, у другій половині лютого в Тернополі ймовірна епідемія.

Стрімке зростання кількості хворих спостерігається у сусідніх регіонах: Чернівецькій та Івано-Франківській областях, – каже завідувач міського відділу обласного лабораторного центру Анатолій Поліщук. У Тернополі поки епідпоріг не перевищено, однак кількість хворих збільшується.

«Минулого тижня зафіксовані такі показники щодо грипу та ГРВІ: 437 випадків на 100 000 населення. Щодо порогового епідемічного показника це складає мінус 54%. Загалом спостерігається ріст захворюваності, зокрема серед дітей шкільного віку. За минулий тиждень захворіло 160 школярів, проти 67-ми з попереднього тижня. По вікових групах спостерігається така захворюваність: від 5 -9 років: 113 дітей, 10 – 14 років: 45 дітей. Захворілих дітей до 18-ти років складає 33, 6%. Середній відсоток відсутніх учнів у школах через ГРВІ – 6,9%. Станом на 6-те лютого був уже показник майже 8%», – розповідає Анатолій Поліщук.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, навчальний заклад припиняє роботу, коли кількість відсутніх через хворобу перевищує 20%. Нині у тернопільських ЗОШ запровадили карантин у дев’яти класах. Найбільше школярів захворіло у Тернопільській ЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗОШ №21, №15.

Софія Романська