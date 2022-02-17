Знати основні правила безпеки та бути напоготові у разі непередбачуваної ситуації – навчання з екстреної евакуації відбулися у навчальних закладах Тернопільської міської територіальної громади. Тренувальні заходи проводилися під наглядом співробітників ювенальної превенції.

Взяти лише найнеобхідніші речі та швидко покинути приміщення у разі загрози вибуху – такий сценарій відпрацьовували учні та освітяни Тернопільської спеціалізованої школі № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. На момент уявної небезпеки в закладі перебувало майже тисяча осіб. Вони швидко зреагували на повідомлення: «Увага всім!» та виконали необхідні правила евакуації з будівлі.

«Під час тренувальних заходів усі учасники освітнього процесу змогли вчасно, швидко та оперативно дістатися до місць, які відзначені згідно з планом евакуації на випадок надзвичайної ситуації, яка може загрожувати їхньому життю або здоров’ю», – зазначила інспектор сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Надія Семен.

Відпрацювання алгоритму дій у випадку загрози – необхідність сьогодення. Під час навчань поліцейські роз’яснили дітям як вести себе в умовах надзвичайної ситуації, як користуватись планом евакуації, показали, які є запасні виходи, де розміщені укриття та інші безпечні місця.

«Такі навчальні тренування є важливі для відпрацювання навичок при загрозі вибуху небезпечних предметів на території школи. Сьогодні ми побачили, що такі евакуаційні заходи ми можемо здійснити до 10 хвилин», – розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи школи №5 Лілія Півторак.

Діти із серйозністю та відповідальністю поставилися до процесу евакуації, чітко виконували усі вказівки дорослих: взяли найнеобхідніше та організовано вийшли у місця укриття.

Такі спеціальні навчання із евакуації провели також у дошкільних навчальних закладах Тернопільської громади.