В школах Тернополя пропонують впровадити нову освітню програмуОсвітню програму для дітей "Екологічна безпека" пропонує впровадити у школах і садочках тернополянка Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Жінка вже створила відповідну електронну петицію. Авторка переконує – ця дисципліна дасть можливість освоїти базові навички сортування сміття та знайти найбільш дієві шляхи утилізації відходів. До прикладу, розміщати у навчальних закладах контейнери для сортування, використовувати ящики для біовідходів та батарейок. Також, в перспективі, це дозволить учням створювати проекти в сфері екологічної безпеки та захисту довкілля.