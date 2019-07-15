Освітню програму для дітей “Екологічна безпека” пропонує впровадити у школах і садочках тернополянка Вікторія Безгубенко-Гнатишин.
Жінка вже створила відповідну електронну петицію, повідомляє Тернопіль 1.
Авторка переконує – ця дисципліна дасть можливість освоїти базові навички сортування сміття та знайти найбільш дієві шляхи утилізації відходів.
До прикладу, розміщати у навчальних закладах контейнери для сортування, використовувати ящики для біовідходів та батарейок.
Також, в перспективі, це дозволить учням створювати проекти в сфері екологічної безпеки та захисту довкілля.