Нові правила навчання у школах оголосило Міністерство охорони здоров’я.

У регіонах “помаранчевої” зони, вчителі під час уроків повинні використовувати захисні щитки. Натомість учні на заняттях в класах можуть знімати маски.

На Тернопільщині дистанційно розпочнуть навчання у школах Чорткова, Бережан і Бережанського району. В інших населених пунктах навчальний рік стартує в очному форматі.

«Навчальний процес розпочинається із повторення вивченого матеріалу. Тобто тим школам, які змушенні розпочинати навчальний рік дистанційно, не варто відтерміновувати навчання. Місцеві органи влади оперативно справилися із закупівлею дезінфекційних і антисептичних засобів для рук та поверхонь, а також частково забезпечили педагогічний персонал масками одноразовими та щитками. З місцевих бюджетів виділено більше двох мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту», – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, МОЗ дозволило учням 1 – 4 класів перебувати у школі без маски. Учні 5 – 11 класів повинні використовувати засоби індивідуального захисту на коридорах.

Софія Романська

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