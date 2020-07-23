На Тернопільщині – близько п’яти тисяч одинадцятикласників. До кінця липня їм повинні вручити атестати про загальну середню освіту. Зробити це можна на урочистих лінійках, проведення яких дозволили в нашій області.

На урочистих лінійках необхідно дотримуватися карантинних правил, зокрема, маскового режиму та соціальної дистанції. Відповідальність за виконанням вимог – на керівниках загальноосвітніх навчальних закладів, зазначила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Втім, у деяких населених пунктах області відмовилися від урочистостей та вже передали атестати випускникам.

«Чи проводити урочисту лінійку з вручення атестатів, рішення приймається безпосередньо у навчальному закладі. Вони повідомлені про ті вимоги, за яких це може відбутися. А щодо випускних вечорів, то тут вирішують батьки. Ну і, звісно, відповідальність за безпеку вони теж несуть».

Додамо, у Тернополі загальноміське свято «Випускник-2020» відбудеться 31 липня. Запланована традиційна урочиста хода центральними вулицями міста: від Надставної церкви до Центрального стадіону. В обласному центрі цього року – 1352 випускники.

Софія Романська