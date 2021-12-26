135 інклюзивних класів створили у школах Тернопільщини.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, зразковий заклад з інклюзії та безбар’єрності — виховний комплекс у селі Підгороднє.

Інклюзивні класи дозволяють навчатися в загальному освітньому середовищі дітям з інвалідністю. Це сприяє їхній соціалізації та розвитку. “Створити школи, у яких всім комфортно вчитися – головне завдання реформи освіти, яка успішно впроваджується на Тернопільщині.

Успішним прикладом модернізації закладів освіти стала Великоглибочецька загальноосвітня школа ім. Ярослава Стецька. У школах області додатково створено 135 інклюзивних класів. Зразковим закладом освіти із врахуванням інклюзії та безбар’єрності став навчально-виховний комплекс у селі Підгородне. Там діє освітній заклад на 70 дітей”.

Щоб влаштувати дитину до інклюзивного класу, батькам потрібно звернутися до адміністрації навчального закладу із заявою.