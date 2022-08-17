В усіх школах Тернопільщини перевірили укриття. Деякі сховища не відповідають вимогам. Перед початком навчального року їх обстежать знову.

У загальноосвітніх навчальних закладах розпочнуть навчання з початку вересня, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, планують застосовувати різні формати навчання.

“Комісії обстежили 100% укриттів – захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, найпростіших укриттів. Серед них 615 споруд повністю готові до використання. Інші потребують усунення деяких недоліків, після чого їх повторно перевірять. Планується, що навчальні заклади розпочнуть роботу за графіком – з 1 вересня. Навчання планується як в очній формі, так і в дистанційній формах. Можливий і варіант змішаного навчання. Остаточне рішення прийматиме обласна військова адміністрація, це залежатиме від ситуації в країні”.

Додамо, більшість освітніх закладів Тернопільщини планують розпочати навчання офлайн. А перші батьківські збори рекомендують провести в укриттях шкіл.