У школах Тернопільщини перевіряють укриття: як будуть навчатися діти з першого вересня?

Спеціальні комісії на Тернопільщині обстежили більше половини шкіл щодо наявності укриттів.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, деякі школи не мають якісних сховищ, які б дозволили працювати очно.

До складу комісії, які перевіряють навчальні заклади, входять представники влади та інспектори пожежно-рятувальної служби. Саме вони визначають, чи може працювати навчальний заклад в умовах воєнного стану.

«Вже обстежено 60% навчальних закладів по області, зокрема їхні укриття. Ми будемо надавати можливість тим школам, у яких є укриття, навчатися в очному режимі. 5% шкіл мають допрацювати деякі речі, щоб працювати в очному режимі. Де укриттів немає, школи будуть шукати альтернативні джерела, де діти можуть швидко перейти у ці приміщення, щоб захиститися від ракетних ударів», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, за рішенням Міністерства освіти і науки, навчальний рік у школах має розпочатися 1 вересня. Очно зможуть працювати лише ті навчальні заклади, які мають якісні сховища.