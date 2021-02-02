У школах Тернопільщини є робота для медсестер

226 вакансій для медичних сестер є у загальноосвітніх навчальних закладах області.

Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти і науки області Ганна Зварич. Відтепер медики працюватимуть у кожній школі Тернопільщини.

Медичні працівники у загальноосвітніх навчальних закладах стежитимуть за станом здоров’я учнів, у разі необхідності надаватимуть першу медичну допомогу. Якщо у школі немає медсестри, то навчальний заклад зобов’язаний укласти угоду з медичною установою.

«У разі відсутності медичного працівника у школі, то керівник зобов’язаний укласти угоду із медичною установою, центром первинно-медичної допомоги чи особою, яка надає медичні послуги. Наразі в закладах загальної середньої освіти області є 226 ставок для медичних працівників. У закладах дошкільної освіти — 125. Медичне обслуговування у закладах освіти передбачає: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; проведення просвітницької та консультативної роботи серед учасників освітнього процесу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їхнього фізичного та психічного здоров’я”, – зазначила Ганна Зварич.

Медики, які мають бажання працювати у школах, можуть звертатися до управління освіти і науки області або, безпосередньо, до навчального закладу.