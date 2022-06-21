У Тернопільській міській раді створили комісію, яка має перевірити захисні споруди закладів освіти. Розпочнеться перевірка 23 червня і триватиме до 7 липня. Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал.

Комісія має оглянути та оцінити споруди, приміщення закладів освіти Тернопільської міської ради та визначити чи можна їх використовувати як найпростіші укриття для здобувачів освіти і працівників, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.

Евакуаційні шляхи до захисних споруд мають бути приведені у відповідність до норм законодавства. Мають бути вказівники руху і таблички біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу, позначення маршрутів руху від закладів освіти до найближчих захисних споруд цивільного захисту.

Представники створеної комісії перевірять в захисних спорудах роботу систем водопостачання та водовідведення, каналізації, обладнання в них пунктів надання медичної допомоги з необхідним інвентарем і медикаментами, підключення до Інтернету. Також в укриттях мають бути локальні та об’єктові системи оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв – сирен, електронні інформаційні табло та інші технічні засоби. Особливу увагу при перевірці звертатимуть на доступність оповіщення осіб з порушеннями зору та слуху.

За результатами перевірок керівникам закладів освіти повідомлять, які заходи необхідно здійснити, щоб привести захисні споруди у готовність та використовувати їх за призначенням.