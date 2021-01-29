Предмет «Основи сім’ї» планують запровадити у школах тернопільської громади вже з наступного навчального року, тобто з вересня 2021–го.

Рішення «Про затвердження порядку впровадження програми «Основи сім’ї» для закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти» депутати затвердили під час засідання третьої сесії Тернопільської міськради 29 січня.

– Ми розробили навчальну програму, готуємо вчителів, педагогів, які читатимуть курс, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Викладатимуть його вчителі природничих дисциплін, психологи, біологи, класні керівники, які мають досвід педагогічний і життєвий. У ситуації коли у нас багато соціального сирітства цей предмет дуже актуальний і доречний. Не кожна сім’я може дати ази науки добра, людяності, відносин, справедливості, християнства, а саме на уроках в старших класах досвідчені педагоги зможуть ці цінності донести до випускників. Хтось стане науковцем, хтось робітником, але практично кожен випускник створить сім’ю, і ті знання будуть йому потрібні. Навчання проходитиме за рахунок інваріантної частини. Один урок триватиме півгодини. Всього передбачено 70 годин для курсу: 35 у 10 класі і 35 – в 11 класі. Є відповідні підручники з грифом Міністерства освіти і науки, і вже в лютому наші експерти-методисти будуть проводити навчання для вчителів, автор підручника Адріан Буковинський теж буде читати лекції для педагогів. Думаю у цьому навчальному році, з вересня 2021 року, зможемо запровадити цей курс у 10-х класах. При прийнятті бюджету міська рада виділила 164 тисячі гривень на закупівлю підручників і матеріалів, ми повністю готові до впровадження цього предмету.

У Порядку впровадження програми «Основи сім’ї» зазначено, що вона може реалізуватися як курс за вибором, факультатив у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, в гуртковій роботі, за рахунок класних годин, годин психолога. Що саме вивчатимуть старшокласники, можна дізнатися тут.