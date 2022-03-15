У школах Тернопільщини відновили навчання. До освітнього процесу долучилося близько трьох тисяч учнів з областей, де ведуться активні бойові дії. Заняття проходять у дистанційному форматі.

Діти, які виїхали за кордон, також долучені до навчання. Щоб змінити школу, батькам необхідно написати заяву.

«Декілька днів тому надійшов лист від Міністерства освіти і науки України щодо відновлення навчання у різних формах. У Тернопільській області було прийнято рішення заняття проводити у дистанційному форматі. Таке рішення прийняте військовою облдержадміністрацією. Це стосується закладів загальносередньої освіти, професійної освіти, передфахової вищої освіти. А вищі навчальні заклади працюють за наказом Міністерства освіти і науки України, відповідно до підпорядкування», – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, Міністерство освіти і науки України рекомендує цього року відмовитися від зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. Це рішення має затвердити Верховна Рада України.