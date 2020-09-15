Сьогодні розпочинається навчальний рік у школах Чортківської громади. Через “червону” зону епідемічної небезпеки, виконавчий комітет ухвалив рішення про дистанційне навчання.

Директори загальноосвітніх шкіл громади погодилися реалізовувати освітній процес дистанційно, – повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. Триватиме онлайнове навчання, поки діятиме “червона” зона епідемічної небезпеки.

“Ми з директорами шкіл обговорили ситуацію, як нам розпочинати навчальний рік у Чорткові. Була пропозиція — відкрити школи та спостерігати за ситуацією. Але вони розуміють, що в цій ситуації вони залишаються, які єдині, хто несе відповідальність за здоров’я в першу чергу дітей, оскільки, якщо дитина захворіє у школі — персональну відповідальність за їхній стан здоров’я також несе директор школи, якщо б вони працювали всупереч рішенню державної комісії. Відтак склалася дуже неоднозначна ситуація, дуже багато емоцій. Є державна, є місцева політика в Україні, я, як міський голова, на стороні рідного міста і рідних людей. Також кожен з нас повинен не забувати про персональну відповідальність за власне здоров’я. Думаю, ті люди, які перехворіли на COVID-19, вони точно мають іншу думку. Сьогодні у цій ситуації нас врятує масковий режим і соціальна дистанція. Хоча я переконаний, не можна вбиваючи економіку, рятувати медицину”.

Додамо, батьки чортківських школярів вимагають відновлення звичного навчання в очному форматі. Вони готують звернення до центральної влади з проханням переглянути вимоги карантинного зонування.

Софія Романська

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