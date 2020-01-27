Садочки запрацюють, а у школах карантин продовжується.

Сьогодні, 27 січня, у Чорткові та районі відбулося повторне спільне засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та Чортківській райдержадміністрації.

Як повідомляє TV-4, вони збиралися у зв’язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ.

Керуючись інформацією, отриманою від епідеміологів, члени комісій вирішили продовжити карантин у школах міста до 31 січня включно. Дошкільні навчальні заклади відновлять роботу вже завтра, 28 січня.