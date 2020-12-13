Новий санітарний регламент для шкіл затвердило Міністерство охорони здоров’я. Зміни набувають чинності з початку 2021 року, зокрема, вони передбачають оновлення меню у шкільних їдальнях.

МОЗ новим санітарним регламентом запроваджує принцип здорового та збалансованого харчування, – відзначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Їжа повинна бути не лише здоровою, а й смачною.

«Маємо ситуацію, коли деякі діти відмовляються харчуватися у шкільних їдальнях. Діти скаржаться на несмачну їжу. Батьки мають питання щодо того, чи здоровим і збалансованим є харчування. Наразі розробляється шкільне меню, яке буде застосовуватися у шкільних їдальнях з першого січня. У їдальнях повинні стежити за тим, щоб їжа подобалася дітям, а головне була здоровою. Над новим меню і санітарним регламентом працювала велика кількість лікарів, які вилучили з продуктів шкідливі продукти».

З січня на території шкіл заборонять продавати чіпси, снеки, сухарики, поп-корн, газовані напої. Також шкільні їдальні не зможуть застосовувати та пропонувати дітям технологічно оброблені м’ясні та рибні страви: ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати. Окрім цього, буде обмеженою добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.