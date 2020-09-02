Про це розповіли у Тернопільській обласній державній адміністрації.

На сьогодні відомо, що у шести закладах освіти області майже третина педагогічних працівників перебувають на лікуванні з діагнозом COVID-19, що спричиняє труднощі в організації освітнього процесу.

1 вересня, навчання у школах розпочалося у звичному режимі, але за певними правилами, пишуть Тернополяни.

Винятком є лише школи, які знаходяться у червоній зоні епіднебезпеки. Тут навчання відбуватиметься дистанційно.

Кожна школа має бути забезпечена масками у достатній кількості, а умови навчання мають відповідати вимогам МОЗ та МОН.

Якщо виникне потреба, місцеві комісії з питань ТЕБ та НС можуть самостійно приймати рішення щодо організації навчального процесу у кожній школі окремо. Але лише в частині посилення заходів. Його приймають з врахування показників захворюваності.

Читайте на цю тему:

Очно і дистанційно: на Тернопільщині почався навчальний рік