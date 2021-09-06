У серпні на дорогах Тернопільщини загинули 8 людей. Понад сто отримали травми

Упродовж минулого місяця співробітники поліції області оформили 5 697 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень – перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

У серпні на дорогах Тернопільщини трапилося 267 дорожньо-транспортних пригод. В результаті них 8 людей загинули, ще 117 – отримали травми. 26 аварій вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 10 аварій трапилося за участю пішоходів.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

Минулого місяця поліцейські виявили 157 осіб, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. Стосовно порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадуємо, нетверезе (у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння) керування передбачає:

штраф 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік;

якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 34 000 гривень, або адмінарешт 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки з оплатним вилученням авто чи без такого;

якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за такі дії — штраф 51 000 гривень, або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області