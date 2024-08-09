Розміщувати виносну рекламу заборонили у центрі Тернополя. Рішення «Про скасування дозволів на розміщення рекламних засобів» прийняли на засіданні виконкому 8 серпня.

Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека зазначив, що рішення підготували після внесення доповнень до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Доповнення депутати затвердили на сесії міської ради другого серпня. І воно тільки одне: «- недопущення встановлення виносних рекламних засобів в межах історичного ареалу «Середмістя».

У прийнятому на виконкомі рішенні вказано, що комунальне підприємство «Парк Загребелля» має розірвати договори з суб’єктами господарювання на розміщення рекламних виносних рекламних засобів в межах історичного ареалу «Середмістя» та демонтувати зазначені конструкції.

Суб’єкти господарювання також можуть демонтувати виносні рекламні засоби самостійно. Якщо до 22 серпня вони цього не зроблять, то постійно діюча робоча група демонтує їх примусово.

Ольга Трач