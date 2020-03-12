З початку року на Тернопільщині зареєстровано 31 випадок виявлення боєприпасів часів минулих воєн, знайдено 133 вибухонебезпечних предмети.

Черговий випадок трапився 11 березня. О 13:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління під час обстеження території у селі Млинці Козівського району виявлено 30 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни – артилерійські снаряди АС-45 мм.

Дані знахідки розміщено у безпечному місці для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву.