За минулу добу на Тернопільщині виявили чотири боєприпаси часів Другої світової війни.

Так, 23 березня о 15:35 у лісовому масиві поблизу села Залісся Чортківського району виявлено два вибухонебезпечних предмети – ручну гранату Ф-1 та мінометну міну ММ – 82 мм. Про це повідомляють у ДСНС.

О 17:02 на відкритій території у селі Вікно Гусятинського району виявлено фугасну авіабомбу ФАБ-50 часів Другої світової війни.

А о 17:00 працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління у полі біля села Манаїв Зборівського району вилучено та знешкоджено артилерійський снаряд АС-100.