На ранок – 28 липня відомо про 29 жителів села Лазарівка, Монастириського району, у яких підтвердили діагноз – коронавірус.

У селі журналістам розповіли, що інфекцію підхопили і місцевий фельдшер, яка два дні перебувала на апараті ШВЛ в районній лікарні , сільський голова і секретар сільської ради. Серед захворілих багато місцевих хористів, пише Галас.

18 осіб перебувають в лікарні, решта лікуються вдома.

Село не закрите, люди їздять на ринок та вільно пересуваються областю.

Дехто стверджує, що інфекцію у село привезли з-за кордону, адже у Лазарівці багато заробітчан, інші ж кажуть, що то все з району.

За даними Бучацького міжрайонного відділ ДУ “ТОЛЦ МОЗУ” починаючи з 20 червня 2020 року станом на 9:00 28 липня у Монастириському районі підтверджено 56 випадків захворювання на COVID-19. Серед інфікованих – 13 жителів м. Монастириська, 4 – с. Коропець, 3 – с. Ковалівка, 1 – с. Гончарівка, 3- с. Горигляди, 1 – с. Горожанка, 29 – с. Лазарівка, 1 – с. Низьколизи, 1 – с. Задарів. На стаціонарному лікуванні перебувають 22-є чоловік: 2 – в реанімації у важкому стані, 18 – у стані середньої важкості, решта на самоізоляції. 18 – одужало.