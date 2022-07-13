Чому гинуть бджоли? У селі Базар на Чортківщині місцеві пасічники скаржаться на масовий мор бджіл.

Помітили це ще 28 червня і з того часу шукають винних. Загалом про загибель бджіл вже повідомили щонайменше шестеро бджолярів, повідомляють Т1 Новини.

Бджолярі кажуть, одразу звернулись до поліції та до відповідних служб, щоб з’ясувати причину загибелі бджіл. Проте, кажуть, були вражені роботою комісії, яка брала зразки на експертизу.

“Справа в тім, що бездіяльність комісії. Особливо ветеринарна служба, яка не забезпечена посудом для проб. Ми даємо проби в кульки, в газету, а виявляється в них має бути своя посуда і вислана в лабораторію”, — пояснює пасічник Андрій Коршняк.

“Це є випадок вже певно четвертий, коли оці служби приїздять не готові. І знову те саме. Ми кажемо показати акт, а ніхто ще нічого не написав”, — додає бджоляр Михайло Конет.

Голова громади Віктор Шепета з пасічниками погоджується. Говорить, якби представники комісії працювали згідно протоколу та стандартів, непорозумінь вдалося б уникнути. Також голова поспілкувався із представниками місцевої аграрної фірми, яка обробляє поля в селі. Проте там повідомили, що теж рахують збитки. Подробиці — у сюжеті телеканалу Т1.