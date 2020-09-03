2 вересня у селі Кошилівці Заліщицького району закрили школу та садочок через спалах коронавірусу.

Як повідомляють Тернополяни, голова Заліщицької РДА Володимир Шипітко зібрав позачергове засідання ПТЕБ та НС. На засіданні було прийнято рішення призупинити роботу школи та дитячого садочка у селі Кошилівці через спалах коронавірусу у даній місцевості.

Учні школи перейдуть на дистанційне навчання, а дошкільнята перебуватимуть вдома.

Відомо, що деякі працівники школи та садочка отримали позивтині тести на COVID-19.