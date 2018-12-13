У селі біля Тернополя загинула жінка

13/12/2018 Розмір тексту:

Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Тернопільського відділення поліції від лікаря травмпункту міської лікарні. Медик повідомив, що у селі Стегнікивці тяжко травмувалася місцева мешканка.

Працівники поліції встановили, що 70-річна пенсіонерка, пораючись по господарству, впала з горища власного помешкання. Жінка ще встигла покликати на допомогу доньку, а вона, у свою чергу, викликала медиків. Бригада швидкої допомоги доправила потерпілу до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісні з життям, жінка померла в реанімаційному відділені медзакладу.

Як повідомили у поліції, відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку звернень громадян. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.