У селі біля Тернополя загинула жінка

13/12/2018 0
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Тривожне повідомлення надійшло до правоохоронців Тернопільського відділення поліції від  лікаря  травмпункту міської лікарні. Медик повідомив, що у селі Стегнікивці тяжко травмувалася  місцева мешканка.

Працівники поліції встановили, що 70-річна пенсіонерка, пораючись по господарству, впала з горища власного помешкання. Жінка ще встигла покликати на допомогу доньку, а вона, у свою чергу, викликала медиків. Бригада швидкої допомоги доправила потерпілу до лікарні. На жаль, травми виявилися несумісні з життям, жінка померла в реанімаційному відділені медзакладу.

Як повідомили у поліції, відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку звернень  громадян. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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