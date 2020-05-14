Генеральні плани для чотирьох сіл із числа тих, які входять до Тернопільської міської територіальної громади почали розробляти у ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя.

Повідомлення про це розмістили на сайті Тернопільської міської ради.

Зокрема, у ньому зазначено, що у квітні міська рада уклала з «Діпромістом» договір на суму мільйон гривень на виконання послуги з розроблення Генеральних планів населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади. Розроблятимуть їх відповідно до заходів Програми оновлення, актуалізації містобудівної, топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки. Програму цю затвердили на сесії міськради наприкінці 2018 року.

Відповідно до договору оновлять Генеральні плани сіл Кобзарівка, Курівці, Малашівці, Чернихів. Свої пропозиції представники громадськості можуть подавати до 10-го червня 2020 року у письмовій формі в управління містобудування, архітектури та кадастру за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Коперника, 1 або на електронну скриньку: arhtern@ukr.net . У листі треба зазначити прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та підписати його. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Пропозиції, подані після встановленого строку, не будуть розглянуті.

Ольга Трач