У період з 1 по 31 серпня 2019 року державними інспекторами Тернопільськогорибоохоронного патруля проведено 31 рибоохоронний рейд та викрито19 порушень природоохоронного законодавства, з яких два – грубих.

Також складено 12 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства). Крім цього, оформлено п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна.

«За даний період на порушників накладено 6 139 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 3 162 грн. Під час проведених заходів державні інспектори вилучили шість кг водних біоресурсів. Також вилучено дві од. заборонених знарядь лову та ще 10 од. – за актами безхазяйного майна», – повідомив заступник начальника Управління Андрій Заяць.

Чотири адміністративних справи передано до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для прикладу, 20 серпня на річці Серет, поблизу с. Голігради Заліщицького району Тернопільської області виявлено та вилучено з водойми дві ставні сітки. В знаряддях лову знаходилась така риба: верховодка – 18 екз., плітка – 15 екз., окунь – 11 екз., карась сріблястий – 8 екз. та лящ – 4 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 5 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 2 584 грн.

Сьомого серпня на річці загальнодержавного значення Серет Чортківського району двоє місцевих жителів здійснювали вилов риби із перевищеною кількістю гачків. На порушників складено адміністративні протоколи за ч.3 ст. 85 КУпАП.

Цього ж дня рейдовою групою на річці Серет, біля с. Буцнів Тернопільського району виявлено та вилучено безхазяйне майно – сітку «парашут». Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95.