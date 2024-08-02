Вчора, 1 серпня, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у річці Серет в селі Буцнів виявлено без ознак життя тіло зниклої напередодні 69-річної тернополянки.

Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції.

У ДСНС зазначають, що всього з початку року на водоймах області загинуло 28 людей, з них 5 неповнолітніх.

“У зв’язку з трагічним випадком на річці Серет, звертаємося до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров’я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!”, – закликають рятувальники.