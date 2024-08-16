Трагічний випадок стався у селі Бабинці Борщівської територіальної громади.

16 серпня до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що у річці Нічлава місцеві мешканці виявили без ознак життя тіло 53 річної жінки. Рятувальники, які прибули на місце події, вилучили тіло з води та передали працівникам поліції.

Всього з початку року на водоймах області загинула 31 людина, з них 5 неповнолітніх.

“У зв’язку з трагічним випадком на річці Нічлава, звертаємося до всіх мешканців та гостей Тернопільщини з проханням бути особливо уважними та обережними біля водойм. Ваше життя та здоров’я – найцінніше! Будьте уважні та обережні!”, – просять рятувальники.