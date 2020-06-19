Під час карантину тернопільським ресторанам заборонили організовувати святкування урочистих подій. За одним столом у закладі громадського харчування може перебувати не більше чотирьох людей. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру.

Мобільні групи, які створили у Тернополі, стежитимуть за дотриманням санітарно-епідеміологічних правил у ресторанах. У разі порушення — правоохоронці складатимуть адміністративні протоколи.

“Бачимо, що трапляються порушення. Не знімаємо із себе відповідальності. Також звертаюся до всіх, якщо бачите порушення, телефонуйте до мене, якщо не хочете дзвонити на лінію 102. В нас створені мобільні групи, які перевірятимуть і торгові місця, і заклади громадського харчування. Бачимо, що багато людей розслабилося. Ми виявили у трьох різних закладах порушення карантинних вимог. Люди сиділи по 20 і 30 людей у закладах громадського харчування. Ми спочатку зробили зауваження, потім повернулися, але реакції не було. Відповідно, був складений адміністративний протокол, передаємо його до суду. Також проводили перевірки маршрутних таксі, зокрема, було проведено 48 перевірок, складено один протокол на водія маршрутки”, – розповів на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Нагадаємо, з 17 червня у Тернополі посилили карантинні обмеження. Роботу бізнесу поки не зупинили, однак підприємців зобов’язали суворо дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил.

Софія Романська

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