Мої пріоритети незмінні: зростаюча економіка і оновлена інфраструктура.

Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман, оглядаючи ремонт дороги державного значення «Київ-Харків-Довжанський» на ділянці об’їзду м. Лубни. Володимир Гройсман пояснив, що якісні дороги – це зростання якості життя громадян. Продумана та якісна логістика – це перевезення, доступ до екстреної допомоги та соціального життя.

За 2016-2018 роки в Україні побудовано 6 800 км доріг. Цього року «дорожній» бюджет зріс до 56 млрд грн, з яких на місцеві дороги виділяють 14,7 млрд грн. У сегмент місцевих доріг залучають сучасні технології укладання укочуваного бетону вітчизняного виробництва.

Володимир Гройсман впевнений, що у разі збереження темпів дорожніх робіт питання ремонту доріг територіального значення можна вирішити за три роки. За його словами, найбільший ворог України – безвідповідальність і популізм, який руйнує, а не створює.

«Я ж звик будувати і створювати. Ми будемо захищати кожну нашу зміну – в освіті, медицині, будівництві інфраструктури. Ми маємо концентруватися на зростанні економіки, – сказав Володимир Гройсман. – Мої пріоритети залишаються незмінними».

Глава Уряду зазначив, що план Уряду щодо будівництва доріг і викриття корупційних схем, які можуть виникати навколо цього будівництва, обов’язково спрацює. «Я вважаю, що кожна гривня, яку ми акумулюємо на будівництво доріг, має вкладатися в якісні і безпечні дороги. А викривати тих, хто намагається на цьому нажитися – справа честі правоохоронних органів», – додав лідер «Української стратегії Гройсмана».