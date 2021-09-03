У райцентрі на Тернопільщині батьки школярів двічі за день перекривали дорогу. ФОТО

Батьки учнів Чугалівської гімназії, яка розташована в Кременецькій територіальній громаді, вчора двічі перекривали дорогу в центрі Кременця.

Причиною незадоволення батьків та учнів гімназії є рішення депутатів Кременецької міськради про зняття другого ступеня з навчального закладу, пишуть Тернополяни.

Відтепер гімназія, у якій вчилися діти з 1 по 9 клас, стала початковою школою. Наразі навчальний заклад відвідує 48 дітей. У міськраді Кременця кажуть, така кількість є замалою виділена державою освітня субвенція не може покривати всіх передбачених витрат.

На зборах депутатів, міського голови Кременця та батьків гімназистів, останні вимагали накласти вето на попереднє рішення про зняття 2-го ступеня. Міський голова Кременця Андрій Смаглюк вето вирішив не накладати.

Через це, близько 18 години, жителі Чугалівців вийшли на дорогу, щоб заблокувати рух транспортних засобів. Люди ходили по пішохідному переході на вулиці Шевченка, що п’ять хвилин пропускаючи машини. В місті утворився значний затор.

Вранці батьки школярів з Чугалівців також виходили перекривати дорогу, але наразі добитися свого не вдалося.