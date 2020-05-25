На Тернопільщині перевезення пасажирів в межах районів, крім Кременецького, відновлюють. Міжобласні та міжрайонні поки що не дозволили.

Таке рішення прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, транспорт їздитиме з 25 травня, передає Суспільне.

“Ми послаблюємо деякі заходи карантину в Тернопільській області, крім Кременецького району. А саме: дозволяємо міжміські перевезення і міжнародні перевезення, які будуть дозволені Кабінетом Міністрів чи іншими постановами, нормативними актами. Ці перевезення пасажирські не відносяться до Кременецького району. Всі перевезення повинні здійснюватися відповідно з вимогами санітарного лікаря, тобто це мають бути тільки сидячі місця, а далі ці вимоги прописані в постанові Кабміну”.

Чи буде їздити громадський транспорт у містах області вирішуватимуть місцеві органи самоврядування,– каже Володимир Труш.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, чому в Кременецькому районі рух транспорту не відновлять:

“За інцидентністю є рекомендації, якщо більше як 12 чоловік на 100 тисяч населення, то карантинні заходи не знімаються. В нас за підозрами на Кременеччині показник складає 15,8, тому ми поки що перечікуємо. Будемо дотримуватися тих карантинних вимог, які були запропоновані до цього”.

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