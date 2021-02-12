Чотири відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільській області, які належать до Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, беруть участь у заході «Кохання поза часом 2021».

Це означає, що 14 лютого наречені зможуть одружитися, якщо дата призначена на цей день, чи подати заяву про державну реєстрацію шлюбу з 08:00 до 20:00 години. Це такі відділи: Тернопільський, Чортківський, Кременецький, Гусятинський.

– 14 лютого ці чотири відділи працюватимуть з восьмої ранку до восьмої вечора, – розповіла Ірина Масло, начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільській області Управління державної реєстрації Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. – Впродовж цього часу у відділах будуть приймати заяви про державну реєстрацію шлюбу від закоханих, реєструвати шлюб якщо він був призначений на цей день, а також проводитимуть ювілейні весілля, де пари можуть поновити свої обітниці та проводитимуть урочистий обряд заручин. У тернопільському міськрайонному відділі 14 лютого одружуватимуться шість пар, одна пара буде подавати заяву і для них будемо проводити обряд заручин. У Чортківському та Кременецькому відділах буде по одному ювілейному весіллі. Цього разу на День святого Валентина одружуватиметься вдвічі менше пар. Думаю, це пов’язано із карантином. Також можна скористатися послугою «Шлюб за добу». У Тернополі вже є три пари, які будуть одружуватися 14 лютого в рамках цього проекту, а до романтичної дати їх кількість може ще збільшитися.

З моменту подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу закохані вважаються нареченими. За бажанням вони можуть провести урочистий обряд заручин. Це нова послуга, яку пропонують у відділах ДРАЦС в Тернопільській області. Вперше її проведуть 14 лютого у Тернопільському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану. За словами Ірини Масло, під час події постараються поєднати українські традиції та сучасність.

Фото зі сторінки Тернопільського ДРАЦС у фейсбуці