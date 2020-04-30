На лаві підсудних опинилися чотири працівниці Буданівської психоневрологічної лікарні, що на Теребовлянщині. Їм інкримінували службове підроблення документів.

Нагадаємо, до правоохоронців надійшла оперативна інформація, що в медзакладі керівництво зловживає службовим становищем.



Дана подія була внесена в ЄРДР й у ході досудового розслідування слідчі виявили ряд порушень серед яких і підробка документів. За словами старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільськй області Катерини Колеснік, четверо працівників Буданівської психоневрологічної лікарні, які займали керівні посади, впродовж тривалого часу вносили неправдиві дані в табелі обліку робочого часу щодо окремих медпрацівників. Згідно отриманої інформації з бази даних про перетин кордону, з’ясувалося, що підлеглі перебували за межами України, а їм зараховувалися робочі години та заробітна плата.

Трьом жінкам оголосили підозру згідно ч. 1 ст. 366 ККУ «службове підроблення», ще одній згідно ч.1 ст. 358 ККУ «підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

Після проведення експертиз було встановлено, що їм неправомірно нарахували і виплатили заробітну плату за фактично не відпрацьований час в сумі майже 5500 гривень, що призвело до матеріальних збитків, завданих місцевому бюджету. Міру покарання їм обере суд.