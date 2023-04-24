Працівники національного природного парку “Дністровський каньйон” провели обстеження території поблизу села Виноградне, де зростає рідкісний реліктовий вид – шиверекія подільська.

Про це повідомляють на сторінці парку.

Оскільки на території НПП “Дністровський каньйон” це єдиний відомий локалітет даного виду (одне з двох відомих на території області), то у 2022 році було розроблено план дій по збереженню цього виду. Одним із заходів збереження виду є постійний моніторинг стану популяції для своєчасного вжиття активних заходів охорони. Під час обстеження популяції спостерігалось масове цвітіння шиверекії – це період коли рослина показує себе у всій красі, якою хочеться милуватись. Та, на жаль, не обійшлося і без негативного впливу, схил де зростає шиверекія був випалений. На щастя, завдяки особливостям місцезростання (кам’янисті карнизи скель) вплив на популяцію шиверекії був мінімальним. Проте сильно постраждала сеслерія Гейфлера – регіонально рідкісний вид, який зростає на цьому схилі і утворює рідкісне угрупування Зеленої книги України – угруповання формації сеслерії Гейфлера (Seslerieta heufleranae).

Цікавими були спостереженням тваринного світу. Зокрема вперше виявлено на території Парку широконіску північну, якої раніше тут не фіксувалось. Прокинулась від зимової сплячки ящірка зелена (ЧКУ). На теплих, добре захищених від вітру, кам’янистих ділянках спостерігалось масове скупчення гармонії азійської – чужорідного виду комах для нашого регіону. Водночас ці теплі кам’янисті ділянки Дністровських стінок є сприятливим місцем існування рідкісного червонокнижного виду комах – бджоли-теслі, розповіли у парку.