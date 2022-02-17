Сьогодні близько 10:25 відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт. Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

Про це повідомляє Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11 годину 10 хв. 8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

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Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.

На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт. Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.