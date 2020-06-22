У зв’язку із збільшенням захворюваності на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині посилено карантинні заходи.

Як повідомляють в ГУ НП, за минулі вихідні поліцейські задокументували одинадцять порушень норм карантину.

20-21 червня на території Тернопільської області було додатково було задіяно 59 нарядів поліцейських. Перевіряли, зокрема, дотримання карантинних норм суб’єктами господарювання.

Загалом виявлено 11 порушень карантинних норм за якими складено адміністративні протоколи відповідно до статті 44-3 КУАП. Більшість з них – щодо керівників торгівельних закладів та установ харчування.

Відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події внесено за двома фактами, зокрема щодо порушення карантинних норм одним із закладів громадського харчування в обласного центру, власник якого всіляко намагається уникнути зустрічі з працівниками поліції та за фактом святкування випускного в ресторані у райцентрі Бережани, де попри заборону в приміщенні знаходилося 40 осіб.

Поліцейські й надалі стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень, а громадянам нагадують, що за їх порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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