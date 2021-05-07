У зв’язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку до кладовищ у Провідну неділю, 9 травня буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту, що курсують до міських кладовищ, розташованих на території Тернопільської громади.

Зокрема,

до кладовища у с.Підгороднє з 10:00 до 19:00 год. буде забезпечено виконання усіх рейсів автобусами №№11, 27 відповідно до розкладів руху автобусів робочого дня;

до кладовища, що у Тернополі на вул. Микулинецькій, тролейбуси на маршруті №8 та автобуси на маршрутах №№ 5, 5А, 8, 18, 31 курсуватимуть відповідно до розкладу руху робочого дня;

на кладовище, що на Львівській трасі поблизу с.Довжанка, курсуватимуть дві одиниці транспорту на автобусному маршруті №32 за окремим розкладом руху відповідно до потреб пасажиропотоку.

Нагадуємо жителям Тернопільської громади про необхідність дотримання карантинних обмежень під час відвідування кладовищ.