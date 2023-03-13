Персональну виставку презентував у Тернополі борщівський художник Василь Стецько. Його вернісаж «У просторі часу» розгорнувся у залі Тернопільського обласного художнього музею. Присвячена експозиція Шевченківським дням.

Василь Стецько є лауреатом обласної мистецької премії в галузі культури «Образотворче мистецтво імені Михайла Бойчука» 2016 року за серію творів, присвячених Тарасу Шевченку. Багато робіт на цю тему представлені і на персональній виставці. Та окрім них є улюблені автором пейзажі рідного краю, портрети краян, натюрморти, ікони, тематичні полотна. Експозиція складається із 66 творів живопису і графіки.

– Самобутні й цікаві роботи Василя Стецька не залишать байдужим нікого – зазначила на відкритті Світлана Байталюк, директор Департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА. – Його картини пронизані любов’ю до України. І це відчуває кожен, хто поглядом і серцем торкнувся його творчості.

Провідний науковий співробітник художнього музею Оксана Мацьків розповіла про творчий шлях Василя Стецька. Народився він шостого березня 1950 року в селі Стрілківці, на берегах Нічлави, Борщівського району на Тернопільщині. З дитинства мав жагу до малюнку. Після невдалих спроб вступити у мистецьке училище в Косові, вчителював у селі Королівка де створив свої ранні твори, сповнені ліризму та любові до рідної землі. Відслуживши в армії, вирішив знову навчатися художньому мистецтву. Після декількох спроб, у 1972 році вдається поступити в Одеське художнє училище імені Миторофана Грекова, яке успішно закінчує у 1976. З того часу присвячує себе тільки художній творчості. Його роботи виставляються на районних, обласних виставках у Києві, Львові, Тернополі, Борщові.

У 1985 році художник продовжив освіту на заочному відділенні Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Після цього працює на Тернопільському художньо- оформлювальному комбінаті, пізніше на комбінаті Художнього фонду України. З- під його пензля виходять серії пейзажів, портретів, графічних робіт, які мають свій особливий почерк, заворожують і притягують.

З 1991 року спрямовує свою діяльність на сакральне мистецтво, розписуючи інтер’єри церков та костьолів у селах Долина, Дарахів – Теребовлянського, Зозулинці- Заліщицького, Більче-Золоте, Горошова, Шишківці – Борщівського районів. У 2017 році для Собору Преображення Господнього у Кременці, створив ікону у стилі новітнього патріотизму поєднаного з духовними оберегами, на якій зобразив переломний період в історії українського народу – події Майдану та АТО. По завершенні розпису, ікону освятив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет та вручив автору відзнаки і високі церковні нагороди.

З відкриттям персональної виставки художника вітали друзі, колеги, запрошені. Лунало багато теплих слів і побажань.

Детальніше ознайомитися із творчістю Василя Стецька можна, завітавши до музею. Виставка буде діяти до кінця квітня.

Фото зі сторінки ТОХМ у фейсбуці