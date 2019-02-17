У промзоні Тернополя горів склад. ФОТО

17/02/2019 Розмір тексту:

15 лютого вранці на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в складському приміщенні на вул. Бродівській, 44.

До ліквідації пожежі було залучено два відділення державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру – всього 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Для роботи в непридатному для дихання середовищі залучалась ланка газодимозахисної служби, повдіомляють в управлінні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.