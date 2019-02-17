У промзоні Тернополя горів склад. ФОТО

17/02/2019 0
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15 лютого вранці на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в складському приміщенні на вул. Бродівській, 44.

До ліквідації пожежі було залучено два відділення державної пожежно-рятувальної частини та співробітники оперативно-координаційного центру – всього 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Для роботи в непридатному для дихання середовищі залучалась ланка газодимозахисної служби, повдіомляють в управлінні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.

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