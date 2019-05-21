20 травня 2019 року, прокурор області В’ячеслав Перч представив колективу прокуратури області нового заступника – Олега Гладкого.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури, Олег Гладкий здобув юридичну освіту у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича. Трудовий шлях розпочав стажистом прокуратури м.Чернівці в 1999 році. Працював на різних посадах в органах прокуратури Чернівецької області, згодом – у Генеральній прокуратурі України. З жовтня 2018 року по даний час – на посаді заступника начальника управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області.

Наказом Генерального прокурора від 17 травня 2019 року Гладкого Олега Анатолійовича призначено на посаду заступника прокурора Тернопільської області.