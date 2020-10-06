Керівник Тернопільської обласної прокуратури Андрій Миколайчук представив сьогодні колективу Тернопільської місцевої прокуратури нового заступника керівника установи.

Відповідно до наказу від 5 жовтня 2020 року Андрій Придруга призначений на посаду заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури.

Андрій Придруга народився 25 вересня 1980 у смт. Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній академії прокуратури України. В органах прокуратури – з 2003 року. Працював слідчим у прокуратурі Борщівського району, прокурором відділу та начальником відділу у прокуратурі Тернопільської області, прокурором Гусятинського району.

До призначення на посаду заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури, обіймав посаду першого заступника керівника Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області.